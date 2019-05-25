خلاف نانسي عجرم وأصالة.. الأخيرة تصفها بالسهتانة والأولى ترتبك .. فيديو

نانسي عجرم : أصالة هاجمتني ولا أعرف السبب الذي دفعها لذلك .#مجموعة_انسان#نانسي_عجرم_مجموعة_انسان pic.twitter.com/EYnKndaTA0 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 23, 2019





تبدل ملامح نانسي عجرم

أثناء الاستماع إلى تصريحات أصالة الأخيرة، تبدلت ملامح نانسي عجرم، وسيطرت عليها الدهشة وارتبكت، ما جعل المذيع يعرض عليها تصريح سابق لها بأن هناك خلاف بينها وبين أصالة لكنها لم تعلق عليه من قبل، لتنفي ذلك بـ «لا»، فيعرض عليها تصريح آخر بأن أصالة هاجمتها ولم تعرف سبب ذلك، فتؤكد نانسي ذلك بـ «نعم».





ارتباك نانسي وتضارب تصريحاتها

على الرغم من تأكيد نانسي عجرم في الحلقة بأن أصالة هاجمتها، إلا أن نانسي نفت ذلك في فقرة أخرة من نفس الحلقة، فردت على المذيع قائلة: «أنا ما قولت إنها هاجمتني انت حطيتلي الفيديو .. وأنا صراحة مثلي مثل كل الناس سمعوا إن اصالة لديها خلاف معي، وأنا عادة ما عندي خلافات».



نانسي عجرم: لا أعلم ماهو سبب كلام أصالة عني .. وأنا أحب أغانيها.#مجموعة_انسان#نانسي_عجرم_مجموعة_انسان pic.twitter.com/heCFBCjwwJ — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 24, 2019



علاقتها بـ أصالة

تابعت نانسي عجرم خلال نفس الحلقة، أنها لا تعرف إن كانت أصالة تقصدها بالتصريحات السابقة أم لا، مؤكدة أنه لا خلاف مع الفنانة السورية، مشيرة إلا أنه قد يكون هناك خلاف من جانب «أصالة»، لكنها لا تعرف سبب ذلك، لافتة إلى أنها التقت بالأخيرة في المغرب العام الماضي خلال فعاليات مهرجان «موازين»، وتحدثا سويًا عن أبنائهما وعن الفن، لافتة إلى أنها تحب أغاني أصالة كثيرًا وتحترمها في الفن.

