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فن

خلاف نانسي عجرم وأصالة.. الأخيرة تصفها بالسهتانة والأولى ترتبك .. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 05:43 م
أصالة - نانسي عجرم
أصالة - نانسي عجرم
سعيد فراج
حلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على برنامج "مجموعة إنسان" عبر قناة mbc 4 الفضائية، للكشف عن بعض الأمور الخاصة بحياته الفنية والشخصية، التي تم التطرق لها خلال الفترة الأخيرة.

مواجهة نانسي بـ خلافها مع أصالة
وخلال الحلقة، عرض عليها مذيع البرنامج، مقطع فيديو للفنان السورية أصالة، تقول فيه ببرنامجها «صولا»، إن هناك أحد لا تحبه ولا تحب أغانيه، وأشارت أصالة إلى أنها تقصد فنانة وليس فنان، واصفة إياها بـ «السلالة» والسهتانة التي تفعل بعض الأمور "من تحت لتحت"، وتبين شئ عكس حقيقتها التي يعرفها باقي الفنانين. 


تبدل ملامح نانسي عجرم
أثناء الاستماع إلى تصريحات أصالة الأخيرة، تبدلت ملامح نانسي عجرم، وسيطرت عليها الدهشة وارتبكت، ما جعل المذيع يعرض عليها تصريح سابق لها بأن هناك خلاف بينها وبين أصالة لكنها لم تعلق عليه من قبل، لتنفي ذلك بـ «لا»، فيعرض عليها تصريح آخر بأن أصالة هاجمتها ولم تعرف سبب ذلك، فتؤكد نانسي ذلك بـ «نعم». 

ارتباك نانسي وتضارب تصريحاتها
على الرغم من تأكيد نانسي عجرم في الحلقة بأن أصالة هاجمتها، إلا أن نانسي نفت ذلك في فقرة أخرة من نفس الحلقة، فردت على المذيع قائلة: «أنا ما قولت إنها هاجمتني انت حطيتلي الفيديو .. وأنا صراحة مثلي مثل كل الناس سمعوا إن اصالة لديها خلاف معي، وأنا عادة ما عندي خلافات». 


علاقتها بـ أصالة
تابعت نانسي عجرم خلال نفس الحلقة، أنها لا تعرف إن كانت أصالة تقصدها بالتصريحات السابقة أم لا، مؤكدة أنه لا خلاف مع الفنانة السورية، مشيرة إلا أنه قد يكون هناك خلاف من جانب «أصالة»، لكنها لا تعرف سبب ذلك، لافتة إلى أنها التقت بالأخيرة في المغرب العام الماضي خلال فعاليات مهرجان «موازين»، وتحدثا سويًا عن أبنائهما وعن الفن، لافتة إلى أنها تحب أغاني أصالة كثيرًا وتحترمها في الفن.

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خلاف نانسي عجرم وأصالة.. الأخيرة تصفها بالسهتانة والأولى ترتبك .. فيديو

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