رئيس البرلمان يشارك في حفل افطار حزب مستقبل وطن ..صور





كانت قد قالت مصادر بحزب مستقبل وطن ، إن قيادات الحزب تتمنى أن يلبى الدكتور على عبد العال الدعوة ويشارك الحزب حفل الإفطار السنوى الذى يشهد حضور نواب البرلمان ورجال المجتمع والمؤثرين فى الحياة العامة المصرية



وأوضحت المصادر أن حضور الدكتور على عبد العال حفل إفطار الحزب ، يمثل قيمة كبيرة ، نظرا لكون رئيس البرلمان قامة وطنية وعلمية كبيرة ، أثرى الحياة الجامعية طوال سنوات عطائه كما أضاف إلى الحياة البرلمانية المصرية بقدرته التشريعية وحكمته ورحابته التى مكنته من الاستماع إلى مختلف وجهات النظر من المؤيدين والمعارضين تحت قبة البرلمان



وأشارت المصادر إلى أن الدكتور على عبد العال استطاع خلال الفترة الماضية التى تولى فيها رئاسة مجلس النواب ، أن يجمع كافة أطياف العمل الحزبى والسياسى تحت قبة البرلمان لنشهد لأول مرة منذ 2010 تحولا كبيرا يغلب المؤسسية فى ممارسة العمل العام والسياسى على الديماجوجية والفوضى والاحتكام إلى رأى الشارع .



كما أكدت المصادر بحزب مستقبل وطن أن حفل الإفطار السنوى الذى يقيمه الحزب فرصة للالتقاء والتواصل على محبة الوطن وخدمته والالتزام بوصايا الرسول بنبذ الخلافات وتصفية النفوس والتمسك بفضائل الشهر الكريم.

وصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى مقر حفل إفطار الذي ينظمه أعضاء الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن بأحد الفنادق بالتجمع الخامس .ويشارك في حفل الإفطار مجموعة بارزة من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب، على رأسهم الدكتور محمد منظور ، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية، والنائب أشرف رشاد عثمان، والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.د والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية. والنائب محمود بدر.كما شارك في النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنواب.