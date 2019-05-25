نهائي كأس ملك إسبانيا.. التشكيل الرسمي لـ برشلونة وفالنسيا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة و مارسيلينو جارسيا المدير الفني لفالنسيا، التشكيل الرسمي للفريقين استعدادًا لنهائي كأس ملك اسبانيا، اليوم السبت، على ملعب ستاد بينتو فيامارين.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: سيليسين.
خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - سيرجيو روبرتو.
خط الهجوم: أرتور - كوتينيو - ميسي.
وجاء تشكيل فالنسيا كالتالي:
حراسة المرمى: جايمي.
خط الدفاع: فاس - جاراي - باوليستا - جايا.
خط الوسط: سولير - باريخو - كوكلين - قيديش.
خط الهجوم: جاميرو - رودريجو.
يُذكر أن برشلونة قد توج بكأس الملك في آخر 4 مواسم، ويسعى للتتويج بلقب كأس الملك هذا العام ليحقق الثنائية المحلية، بعد أن توج مؤخرًا بلقب الدوري.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: سيليسين.
خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - سيرجيو روبرتو.
خط الهجوم: أرتور - كوتينيو - ميسي.
وجاء تشكيل فالنسيا كالتالي:
حراسة المرمى: جايمي.
خط الدفاع: فاس - جاراي - باوليستا - جايا.
خط الوسط: سولير - باريخو - كوكلين - قيديش.
خط الهجوم: جاميرو - رودريجو.
يُذكر أن برشلونة قد توج بكأس الملك في آخر 4 مواسم، ويسعى للتتويج بلقب كأس الملك هذا العام ليحقق الثنائية المحلية، بعد أن توج مؤخرًا بلقب الدوري.