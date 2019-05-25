نهائي كأس ملك إسبانيا.. التشكيل الرسمي لـ برشلونة وفالنسيا

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة و مارسيلينو جارسيا المدير الفني لفالنسيا، التشكيل الرسمي للفريقين استعدادًا لنهائي كأس ملك اسبانيا، اليوم السبت، على ملعب ستاد بينتو فيامارين.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:



حراسة المرمى: سيليسين.



خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا.



خط الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - سيرجيو روبرتو.



خط الهجوم: أرتور - كوتينيو - ميسي.



وجاء تشكيل فالنسيا كالتالي:



حراسة المرمى: جايمي.



خط الدفاع: فاس - جاراي - باوليستا - جايا.



خط الوسط: سولير - باريخو - كوكلين - قيديش.



خط الهجوم: جاميرو - رودريجو.



يُذكر أن برشلونة قد توج بكأس الملك في آخر 4 مواسم، ويسعى للتتويج بلقب كأس الملك هذا العام ليحقق الثنائية المحلية، بعد أن توج مؤخرًا بلقب الدوري.