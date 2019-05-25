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رياضة

نهائي كأس ملك إسبانيا.. التشكيل الرسمي لـ برشلونة وفالنسيا

السبت 25/مايو/2019 - 08:54 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة و مارسيلينو جارسيا المدير الفني لفالنسيا، التشكيل الرسمي للفريقين استعدادًا لنهائي كأس ملك اسبانيا، اليوم السبت، على ملعب ستاد بينتو فيامارين.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - سيرجيو روبرتو.

خط الهجوم: أرتور - كوتينيو - ميسي.

وجاء تشكيل فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: جايمي.

خط الدفاع: فاس - جاراي - باوليستا - جايا.

خط الوسط: سولير - باريخو - كوكلين - قيديش.

خط الهجوم: جاميرو - رودريجو.

يُذكر أن برشلونة قد توج بكأس الملك في آخر 4 مواسم، ويسعى للتتويج بلقب كأس الملك هذا العام ليحقق الثنائية المحلية، بعد أن توج مؤخرًا بلقب الدوري.

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