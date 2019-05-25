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فن

حكايتي الحلقة 20.. ياسمين صبري تفوز بأفضل تصميم وتطلب مهلة للزواج

السبت 25/مايو/2019 - 08:56 م
مسلسل حكايتي
مسلسل حكايتي
سعيد فراج
شهدت الحلقة 20 من مسلسل حكايتي والذي تخوض من خلاله ياسمين صبري سباق الدراما الرمضاني العديد من الأحداث الهامة منها، طلب بيري (سارة نخلة)، من هيثم (تامر شلتوت) بأن يتقدم لخطبتها، بعد تجاهل علي (أحمد صلاح حسني) لها، وإنشغاله بـ داليدا (ياسمين صبري).

تصل داليدا إلى المنافسة النهائية لأفضل تصميم أزياء، أمام فريدة عسل (وفاء عامر)، وتتمكن الأولى من الحصول على اللقب بعد حصولها على معظم أصوات لجنة التحكيم.

يقوم علي بترميم منزل داليدا بعدما تم حرقه، ويعرض عليها الزواج فتطلب مهلة من الوقت، ويطلب سليمان (أحمد بدير) من سليم (جمال عبد الناصر) أن يجبر ابنه حسام للتنازل عن البلاغ الذي تم تقديمه ضد أدهم (أحمد حاتم).

حكايتي من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وإنتاج سينرجي.

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