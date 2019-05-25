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رياضة

بيكيه بعد الخسارة من فالنسيا: نريد استمرار فالفيردي في برشلونة

السبت 25/مايو/2019 - 11:43 م
صدى البلد
أحمد هاني
قدم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه مساندته لمدربه إرنيستو فالفيردي ضد قرار إقالته من تدريب برشلونة ، عقب خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وقال بيكيه عقب المباراة في تصريح نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن لديهم الكثير من الوقت للتفكير في أدائهم ، مؤكدًا عدم وجود عذر لتهنئة فالنسيا باللقب أيضًا.

وعن مستقبل فالفيردي قال بيكيه "القرار ليس بأيدينا ، لكننا قلنا عدة مرات أننا نريد استمراره".

وطالبت جماهير برشلونة عقب المباراة بإقالة إرنيستو فالفيردي من منصبه عقب الهزيمة الكارثية أمام ليفربول برباعية نظيفة في أنفيلد رود، ازدادت المطالبات بعد الخسارة في نهائي الكأس.

وحقق فالنسيا الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف ، ليحرمه من التتويج بالثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي.

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