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رياضة

رسالة خاصة من سيد عبد الحفيظ لـ الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 12:55 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
نور عادل
وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي، رسالة خاصة الي نادي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان اليوم الاحد في نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وقال "عبدالحفيظ"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، انه "يتمنى فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية، وأن يوفق في مواجهته اليوم امام نهضة بركان".

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان اليوم الاحد باستاد الجيش ببرج العرب في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بعدما كان قد هزم بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

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