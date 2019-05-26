تسريب خط مياه رئيسي في وسط الأقصر

شهد شارع خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر تسريب فى ماسورة خط المياه خط 18 الرئيسى، الأمر الذي أدى إلى غلق جزء من الطريق.



وتوجه مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي لموقع تسريب المياه لإصلاح العطل.



وأوضح المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر، أنه بمجرد تلقى غرفة عمليات المحافظة إخطارا بحدوث تسريب فى خط المياه الرئيسى (18) توجه المسئولون، وتمت معالجة العطل وشفط المياه وإعادة ردم الطريق، وانتظمت عملية سير السيارات مرة أخرى.