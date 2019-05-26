ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تسريب خط مياه رئيسي في وسط الأقصر

الأحد 26/مايو/2019 - 04:34 ص
صدى البلد
شمس يونس
شهد شارع خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر تسريب فى ماسورة خط المياه خط 18 الرئيسى، الأمر الذي أدى إلى غلق جزء من الطريق.

وتوجه مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي لموقع تسريب المياه لإصلاح العطل.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر، أنه بمجرد تلقى غرفة عمليات المحافظة إخطارا بحدوث تسريب فى خط المياه الرئيسى (18) توجه المسئولون، وتمت معالجة العطل وشفط المياه وإعادة ردم الطريق، وانتظمت عملية سير السيارات مرة أخرى.

ترشيحاتنا

خالد الجندي يكشف عن طاعة هجرها المسلمون وغيابها يسبب كوارث.. فيديو

تبدأ من مغرب اليوم.. الأزهر يحدد الليالي الوترية لاغتنام خيرات ليلة القدر

أجيري: أتحمل مسؤولية اختياراتي لقائمة المنتخب.. وأحمد فتوح الأفضل

أول تعليق من أجيري على اختيارات قائمة منتخب مصر

حسام موافي: رأيت بعيني قدرة الله وتجسيد آيات القرآن خلال عملي بالعناية المركزة

تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور