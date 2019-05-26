أول خطوة في إعادة هيكلة ماسبيرو.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن قناة تايم سبورت.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة "تايم سبورت" التي انطلقت السبت، تعد أول خطوة عملية في هيكلة ماسبيرو.



وهنأ موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد قطاع ماسبيرو على انطلاق "تايم سبورت" التي ستذيع مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، وكذلك مباريات أمم إفريقيا.



وأضاف: "يجب أن ندعم أي شيء إيجابي، يعني قطر لما تعمل حاجة تدعموها وتكسروا في مجاديف المصريين؟".



وشدد موسى على أن قناة تايم سبورت أول خطوة في إعادة هيكلة ماسبيرو، قائلا: "انتظروا مفاجآت قادمة أخرى في ماسبيرو وقنوات أخرى ضمن عملية الهيكلة".