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ديني

العشر الأواخر من رمضان.. تعرف على فضلها في موشن جرافيك جديد لدار الإفتاء

الأحد 26/مايو/2019 - 10:02 ص
فضل العشر الأواخر
فضل العشر الأواخر من رمضان في موشن جرافيك
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، مشيرة إلى أنه من أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، هي ليلة القدر خير من ألف شهر.

وحثت دار الإفتاء في فيديو موشن جرافيك، أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بفضول الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها في الدنيا والآخرة، فعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

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العشر الأواخر من رمضان.. تعرف على فضلها في موشن جرافيك جديد لدار الإفتاء

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