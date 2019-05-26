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اقتصاد

أسعار الدواجن بالبورصة اليوم.. الفراخ البيضاء تسجل 30 جنيها للكيلو

الأحد 26/مايو/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الدواجن، اليوم الأحد 26 مايو 2019، طبقا لسعر بورصة الدواجن الرئيسية، وتماشيا مع التغيرات اليومية.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 29 و30 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو بـ32 و33 جنيها، بينما سجل الكتكوت الأبيض سعرا يتراوح ما بين 3.50 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر 26 و27 جنيها، وسجلت الأمهات البيضاء نحو 21 و22 جنيها.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من البيض ما يقرب من 11 مليار بيضة سنويا، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنويا.

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