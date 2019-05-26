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رياضة

شاهد.. توقعات الجماهير للقاء الناري بين الزمالك ونهضة بركان

الأحد 26/مايو/2019 - 12:00 م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
احمد قطب - عدسة علي الخشاب
يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الإياب في نهائي الكونفدرالية، أمام الفريق المغربي نهضة بركان في استاد برج العرب، اليوم الأحد.

ويحتاج الفارس الأبيض للفوز في هذه المباراة بفارق هدفين على الأقل ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف للاشئ في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ورصدت كاميرا صدي البلد آراء بعض مشجعي الكرة المصرية حول مباراة الاياب بين الزمالك ونهضة بركان.

قال محمد سيد أحد المشجعين، إن مباراة الذهاب كانت جيدة جدا، ولعب فريق الزمالك برجولة ولكن تم خطف هدف نهضة بركان في الدقيقة ٩٣ متمنيا فوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة العودة.

وأضاف كمال كامل أحد المشجعين، أن خسارة الزمالك بهدف في مباراة الذهاب في نهائي الكونفدرالية من نهضة بركان تعتبر أقل الخسائر الممكنة ويمكنه التعويض في مباراة الإياب، متمنيا أن يفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة وحسم البطولة لصالحه، مؤكدا أن البطولة مصرية ١٠٠% .

وتابع مينا جرجس أحد المشجعين، أن نهضة بركان فريق صعب يلعب علي الهجمات المرتدة ويستطيع من خلالها أن يحرز الأهداف، موضحا أن مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان سوف تكون صعبة علي كلا الفريقين، متمنيا أن يحرز الزمالك هدفين مقابل لا شيء ويتوج بالبطولة.

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