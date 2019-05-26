رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير الامتحانات بالكليات

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، الأحد، أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة القاهرة.



وبدء الخشت جولته بتفقد أعمال الامتحانات بكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم بالجامعة، ورافقه في الجولة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



واطمأن الخشت على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان طبقًا للوائح والقوانين، مؤكدًا أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات.



وفي ختام الجولة، أشاد الخشت بتحقيق الانضباط والانتظام خلال سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير جميع السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.



