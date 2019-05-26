طلاب أولى ثانوي عن الرياضيات: الرسم على التابلت صعب وضيع وقتنا

أدى المئات من طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة جمال عبد الناصر، امتحان مادة الرياضيات اليوم معربين عن استيائهم من صعوبة وتعقيد الامتحان، فضلا عن أدائه الامتحان بصعوبة بالطريقة الإلكترونية.



قال محمد حمدي، طالب فى الصف الأول الثانوى إن الامتحان كان في غاية الصعوبة على جميع الطلاب، رغم أنه تم تأديته إلكترونيا إلا أنه لم يتسع الوقت للإجابة على أسئلة الامتحان والتفكير بها.



أضافت منه عبدالرحمن، طالبة، أن الامتحان كان صعبا وما زاد من صعوبته هو رسم حساب المثلثات على التابلت فقد أخطأت عدة مرات وأعدت الرسمة عدة مرات مما استهلك الكثير من الوقت والجهد في مسألة واحدة.



أكد محمد ممدوح، طالب، أن الامتحان كان صعبا لكن كانت أيضا هناك بعض النقاط السهلة التي لم تأخذ وقتا كبيرا في الاجابة، مشيرا إلى أن الامتحان تم تأديته إلكترونيا محبذا لو كانت الإجابة في الورق.



يذكر أن امتحانات أولى ثانوي بدأت 19 مايو الجاري وتستمر حتى الخميس 30 مايو ، وفقا للجدول ‏الرسمي المعتمد.



تنعقد امتحانات أولى ثانوي بشكل إلكتروني داخل 1700 مدرسة حكومية تم تجهيزها بالبنية التحتية التقنية اللازمة لأداء الامتحان بأمان على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، بينما يوجد 500 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية لا تزال تعاني من مشكلات فنية، وبالتالي تقرر أن يتم عقد امتحانات أولى ثانوي فيها بشكل ورقي وليس إلكتروني هذا العام لحين اكتمال تجهيزها.