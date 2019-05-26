24 طريقة لتعيش سعيدا.. كتاب جديد للهندية سوابنا جوبنيز

سوابنا جوبنيز كاتبة روحية هندية حاصلة على ماجستير في الاقتصاد، لكنها تركت ما تعلمته وقررت أن تجوب العالم، فأجرت زيارة إلى 15 دولة حتى الآن، تسعى من خلال أسفارها تلك إلى معرفة الإنسان والكون والقوانين التي تحكمهما، وذلك من خلال كتابها الأحدث (24 طريقة لتعيش سعيدًا)، وهو من إصدارات دار «دريم بن» للترجمة والنشر والتوزيع بالقاهرة، وترجمته إلى العربية منحة حواش.



تستعرض الكاتبة الهندية سوابنا جوبنيز الأساليب والطرق التي يمكنك عن طريقها جذب السعادة إلى حياتك وتحقيق أحلامك بأبسط الطرق الممكنة وبطريقة عرض سلسلة تأخذ بيدك لتدلك على بداية الطريق، بداية من التفكير الإيجابي والثقة بالنفس والشكر والامتنان لله على نعمه واليقين بقوانين الكون التي تتحد وتتغير لتحقق أحلامك إذا آمنت بها.



وذكرت بعض الأساليب الهندية التي يمكنك استخدامها بسهولة، فهي بطريقة مبسّطة أوضحت كيف يمكنك استخدام قوة عقلك والتأمل لجذب كل ما تريده في الحياة، وأعطت أمثلة تمس كل شخص ويراها في حياته.



تقول سوابنا عن تجربتها في هذا الكتاب إنها شرعت في كتابة هذا الكتاب لأنها شعرت أنه يجب أن يكون كل شخص قادرًا على عيش الحياة التي يحلم بها، وطبقت هي بنفسها هذه الممارسات في حياتها على مدى السنوات العشر الماضية، ومما لا شك فيه أن هذه الممارسات ساعدتها كثيرًا، ومن ثم تعتقد أن هذا الكتاب سيكون عونًا كبيرًا للعديد من الناس.



تقول سوابنا جوبنيز: «تذكروا أن أي شيء وكل شيء ممكن أن يحدث بشرط أن تؤمن إيمانًا كاملا بأنك تستطيع أن تحققه وأنك قادر على جذبه في حياتك بلا جهد، لأنك أنت من تصنع حياتك.. إذا كنت أنا أستطيع والملايين حول العالم يستطيعون، فأنت أيضًا تستطيع!).