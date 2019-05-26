إبراهيم السمان نجم كريزي تاكسي يرد على تزييف البرنامج: جسمى اتكسر من الضرب

كشف الفنان "إبراهيم السمان"، نجم برنامج "كريزي تاكسي" الشهير، أنه تعرض للضرب والسحل وكاد الأمر يصل إلى إصابته بكسور، خلال قيامه بحلقات المقلب الكوميدي في ضحاياه، مضيفًا أن هذا الأمر يؤكد على عدم فبركة البرنامج كما يدعي البعض.



ورد نجم برنامج كريزي تاكسي، خلال ندوته بموقع "صدى البلد"، على إدعاءات زيف البرنامج قائلًا: "أنا جسم اتكسر من كتر الضرب، اللي أخذته من الناس وأنا بعمل فيهم المقلب، وردود أفعال المواطنين مستحيل تكون مصطنعة، بعد تعرضهم للمقلب، والتلقائية بتبين عدم توقع الناس لمواجهة المقلب، والأهم من ده كله إننا رجعنا الضحكة على وشوش المتفرجين".



واستشهد بعدد من المواقف التي توضح عدم فبركة البرنامج وهي اكتشاف أحد الضحايا المقلب خلال وقوعه وإذاعة هذا المشهد، بإحدى حلقات البرنامج السابقة، علاوة على رفض البعض إذاعة المقلب، الذي تعرضوا له ما يدل على مصداقية البرنامج مضيفًا "حتى لو هنفترض أن البرنامج مفبرك زي ما بيقولوا فالناس ضحكت واتبسطت وده المهم عندي".



وتابع: "أنا عمري ما هجيب حد معروف وهعمل فيه مقلب، يبقى أنا كده بضحك على نفسي قبل مضحك على الناس، ولو فعلًا الشخص المعروف كان عارف إنه هيتعمل فيه المقلب مكنش هيقبل إنه يخرج منه ألفاظ خارجه وردود أفعال غريبة عملها، وأن كنت عملت المقلب في حد مشهور يبقى أنا شاطر لأنه وقع في المقلب من غير ما يعرفني".



جدير بالذكر أن الفنان "إبراهيم السما"، ممثل ومخرج مسرحي، درس بأكاديمية المعهد العالي للفنون المسرحية ويقوم بالتحضير للدراسات العليا، وأخرج عددًا من المسرحيات مثل (مسافر ليل) عن قصة (صلاح عبد الصبور) و(اللوحة) التي حصدت عددًا كبيرًا من جوائز (المسرح الجامعى‮ ‬العرب‮) بالعراق ونالت جائزة أفضل عرض ونال عنها جائزة أفضل إخراج من نفس المهرجان.



كما شارك كممثل في عدة مسلسلات منها (أهل كايرو)، (بالشمع الأحمر) و(خرم إبرة) وقدم أول أدواره السينمائية في فيلم (اللعنة).