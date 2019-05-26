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الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.. رئيس البحوث الفلكية: رمضان 29 يوما

الأحد 26/مايو/2019 - 02:07 م
عيد الفطر
عيد الفطر
عمرو ممدوح
توقع الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يكون شهر رمضان ٢٩ يوما، مشيرا إلى أنه فلكيا ينتهي الشهر الفضيل يوم الاثنين الموافق ٣ يونيو المقبل.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا، يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو.

أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية تكون دقيقة ولا تخطئ في حساب بداية ونهاية الشهور الهجرية، مشيرا إلى أن القول الفصل يرجع في النهاية إلى دار الإفتاء، لتعلن ما تراه في الرؤية.

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