طريقة عمل كعك جدتي مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، طريقة عمل كحك جدتي.



وتتضمن المقادير الآتي:



كيلو دقيق

نصف كيلو سمنة وربع كوب

3 ملاعق سمسم ني

ملعقة صغيرة ريحة كحك

ذرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر



أما مقادير خليط الخميرة:

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

كوب ماء دافئ



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو...

