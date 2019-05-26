طريقة عمل كعك جدتي مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، طريقة عمل كحك جدتي.
وتتضمن المقادير الآتي:
كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة وربع كوب
3 ملاعق سمسم ني
ملعقة صغيرة ريحة كحك
ذرة ملح
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
أما مقادير خليط الخميرة:
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافئ
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو...
وتتضمن المقادير الآتي:
كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة وربع كوب
3 ملاعق سمسم ني
ملعقة صغيرة ريحة كحك
ذرة ملح
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
أما مقادير خليط الخميرة:
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافئ
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو...