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طريقة عمل كعك جدتي مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 02:44 م
الكحك
الكحك
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، طريقة عمل كحك جدتي.

وتتضمن المقادير الآتي:

كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة وربع كوب
3 ملاعق سمسم ني
ملعقة صغيرة ريحة كحك
ذرة ملح
ملعقة صغيرة بيكنج بودر

أما مقادير خليط الخميرة:
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافئ

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو...

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