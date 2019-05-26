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مرأة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

الأحد 26/مايو/2019 - 03:01 م
مي سليم
مي سليم
رشا عوني
نشرت الفنانة مي سليم مجموعة من صورها في خيمة رمضانية غنت فيها مجموعة من أغانيها، على حسابها على موقع الصور أنستجرام، أثناء تفاعلها مع جمهورها ولقطات مميزة على المسرح.

ارتدت مي سليم بنطالا أسود، مع بلوزة طويلة أقرب للفستان، ورغم أنها إطلالة غريبة وجديدة على مي سليم، إلا أنها تسببت في هجوم بعض متابعيها عليها بعد نشر الصور.

كتبت إحدى المتابعات لمي سليم: "انتي لابسة مفرش ترابيزة"، بينما كتبت أخرى: "ياريت تلبسي اللبس المحتشم ده على طول".
مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة
مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة
مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة
مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة
مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة
مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة
مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة
مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة
مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

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مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

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