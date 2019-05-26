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محافظات

جبر الخواطر.. حملة لتوزيع كعك العيد على طلاب التربية الخاصة بشمال سيناء

الأحد 26/مايو/2019 - 10:45 م
حملة لتوزيع كعك العيد
حملة لتوزيع كعك العيد على طلاب التربية الخاصة بشمال سيناء
احمد صالح
قام اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد ، بتوزيع كرتونة كعك وحلويات العيد على طلاب مدارس التربية الخاصة بديوان المحافظة، في إطار فعاليات حملة جبر الخواطر.

كما ترأست المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة أعضاء حملة جبر الخواطر بمديرية التربية والتعليم يرافقها حمزة رضوان مدير عام التعليم العام ، والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة والفريق المعاون ، وذلك ضمن فعاليات الحملة التى تتبناها مديرية التربية والتعليم منذ بداية شهر رمضان المبارك ، وذلك بالمرور على الطلاب بمدارس التربية الخاصة وذوى القدرات الخاصة بمنازلهم وتوزيع حلويات وكعك العيد عليهم والتي تزيدهم فرحة وسعادة فى نفوسهم.

وتستمر حملة جبر الخواطر فى الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك بتوزيع الحلوى وكعك العيد على باقى طلاب مدارس التربية الخاصة.

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