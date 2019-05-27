تعد الغريبة من أجمل المخبوزات، حيث تتمتع بمذاق فريد لا مثيل له لكن قد لا يتمكن متبعو أنظمة الريجيم والدايت من تناولها في العيد.







نقدم لكم طريقة عمل الغريبة بخطوات الشيف الشربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.مدة التحضير: ساعةمدة الطهى: تتراوح بين 15- 20 دقيقةعدد الأفراد: 10مقادير الغريبة:نصف كيلو سمـنةربع كيلو سكر بودرهبياض بيضةثلاثة أرباع كيلو دقيقطريقة عمل الغريبة:* اخلطى السمن مع السكر حتى يتجانس الخليط تماما* ضيفى البياض والدقيق ثم يقلب جيدا حتى تتكون العجين* يدخل الثلاجة ليرتاح لمدة 20 دقيقة ثم يرفع ويرص بواسطة كيس الحلوانى فى صينية الفرن* وتخبز لمدة 15 الى 20 دقيقة على درجة حرارة 190ثم تقدم بالهناء والشفاء.