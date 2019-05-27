تعد الغريبة من أجمل المخبوزات، حيث تتمتع بمذاق فريد لا مثيل له لكن قد لا يتمكن متبعو أنظمة الريجيم والدايت من تناولها في العيد.
نقدم لكم طريقة عمل الغريبة بخطوات الشيف الشربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مدة التحضير: ساعة
مدة الطهى: تتراوح بين 15- 20 دقيقة
عدد الأفراد: 10
مقادير الغريبة:
نصف كيلو سمـنة
ربع كيلو سكر بودره
بياض بيضة
ثلاثة أرباع كيلو دقيق
طريقة عمل الغريبة:
* اخلطى السمن مع السكر حتى يتجانس الخليط تماما
* ضيفى البياض والدقيق ثم يقلب جيدا حتى تتكون العجين
* يدخل الثلاجة ليرتاح لمدة 20 دقيقة ثم يرفع ويرص بواسطة كيس الحلوانى فى صينية الفرن
* وتخبز لمدة 15 الى 20 دقيقة على درجة حرارة 190
ثم تقدم بالهناء والشفاء.