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أخبار البلد

رئيس الأركان يشارك قوات الدفاع الجوى تناول الإفطار

الأحد 26/مايو/2019 - 03:45 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى، وشاركهم تناول الإفطار، والذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وألقى الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوى لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى.

وبدأ الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، ثم نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لمقاتلى الدفاع الجوى لجهودهم المخلصة فى حماية وتأمين سماء مصر تحت مختلف الظروف.

ووجه التحية إلى أبطال القوات المسلحة المتواجدين بسيناء وبجميع النقاط الحدودية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وأثنى على أدائهم لمهامهم وواجباتهم بتفان وإخلاص فى ظل الظروف الجوية القاسية.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم عدد من مقاتلى قوات الدفاع الجوى تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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