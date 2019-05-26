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تعليم

جوائز مالية للطلاب النابغين والمتميزين بجامعة كفر الشيخ

الأحد 26/مايو/2019 - 04:33 م
جوائز مالية للطلاب
جوائز مالية للطلاب النابغين والمتميزين بجامعة كفر الشيخ
محمود زيدان
قرَّر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، منح جوائز مالية فورية للطلاب النابغين والموهوبين و المتميزين في الأنشطة الرياضية والعلمية؛ تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاكتشاف الطلاب النابغين والموهوبين في المجالات العلمية المختلفة.

ويأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لاكتشاف ورعاية النابغين والموهوبين من الطلاب والباحثين لدفع عجلة التطور في البحث العلمي.

أكد القمري، سعى الجامعة إلى توفير كافة السبل وإتاحة الفرص للطلاب لإبراز نبوغهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم في جميع المجالات خصوصًا في علوم التكنولوجيا.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ قررت استحداث إدارة عامة بالجامعة لرعاية واكتشاف الموهوبين والنوابغ في شتى المجالات سواء العلمية والبحثية والفنية والرياضية و الثقافية وغيرها.

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