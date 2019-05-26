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حوادث

قتل عامل لسرقة دراجته البخارية.. جنايات الزقازيق تحيل أوراق خراط لـ المفتي

الأحد 26/مايو/2019 - 05:08 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أسدلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل،اليوم، الستار علي قضية من أصعب القضايا التي هزت الرأي العام بمدينة بلبيس حيث قام عامل خراط بقتل عامل لسرقة دراجته البخارية وقررت المحكمة أحالة أوراقة إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيه للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وصول "سليمان ك" للمستشفى العام جثة هامدة أثر إصابته بطعنة نافذة وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث بلبيس للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات قيام "عمرو ن" 32 سنة خراط ومقيم بندر بلبيس، بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة، بهدف توصيله، وقام بطعنه بسلاح أبيض "خنجر 5 طعنات، "لسرقة دراجته البخارية، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وبالعرض على نيابة بلبيس العامة أقر المتهم بأرتكابه الواقعة وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قررت إحالته للمفتى.

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