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ديني

ليلة القدر .. الملائكة ينزلون إلى الأرض في هذه الليلة

الأحد 26/مايو/2019 - 05:06 م
ليلة القدر
ليلة القدر
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ليلة القدر هي ليلةٌ من ليالي شهر رمضان، تنزل فيها مقادير الخلائق إلى السماء الدنيا، ويستجيب الله فيها الدعاء، وهي اللَّيلة التي نزل فيها القرآن العظيم.

وأضافت الإفتاء: "إننا ندعو بكل دعاء وبما يفتح الله علينا به، ويستحب أيضًا الدعاء بما ورد عن عائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

وتابعت: "من شرف هذه الليلة وعظيم قدرها أن الملائكة وجبرائيل عليهم السلام ينزلون فيها إلى الأرض، كما قـال تعالى: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا}، وهذا دليل عظيم على سعة رحمة الله في تلك الليلة، نسأل الله من فضله".

وليلة القدر متنقلة في ليالي العشر لقوله (صلى الله عليه وسلم): "التمسوها في العشر الأواخر" متفق عليه، وليالي الوتر أرجى، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "التمسوها في الوتر من العشر الأواخر "متفق عليه. والسبع البواقي أرجى، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "فلا يُغلبن على السبع البواقي" رواه مسلم.

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