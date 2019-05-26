شد الرحال يا صاحبي.. جماهير الزمالك تتحمل مشقة الصوم من أجل حلم الكونفدرالية

تنطلق مساء اليوم، مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى لقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في العاشرة من مساء اليوم، واكتظت جروبات جماهير الزمالك بصور المشجعين خلال ما يعرف بـ"الترحال"، وهي الرحلات التي تنظم من شتى بقاع مصر للجماهير المتجهة لمدرجات برج العرب في الإسكندرية.



وحرص أبناء الزمالك العاشقون للزي الأبيض على ارتداء قميص الفريق خلال ترحال مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، حيث تجلى ذلك بالصور التي تمت مشاركتها عبر الصفحات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكأن ميادين مصر الكبرى التي تم تحديدها كنقطة التقاء، تحولت لبيضاء بخطين حمر، امتلأت تلك النقاط بمئات الشباب، الذين تحملوا مشقة الصوم برمضان، وتعب السفر، وتكاليف الرحلة، وذلك بحثا عن حلم أفريقي غائب منذ 16 عاما عن القلعة البيضاء، ليساندوا الفريق الأبيض في مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.



وتزينت الميادين بلافتات المشجعين الملفتة، وتحت شعار "في بطولة أو ترحال، جمهور عدى الخيال، طول العمر التالتة يمين، أشجع رجال"، تجمع مشجعو حلوان، فيما قال ترحال الساحل الشمالي "الليلة يا أبطال الليلة مش هزار"، أما ترحال شبرا الخيمة فاتخذ من أحد الكلمات المغربية شعارا، حيث رفعت لافتة "مربوحة"، وذلك قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.



فيما حذرت الأجهزة الأمنية في مدينة برج العرب جماهير الزمالك من استخدام الشماريخ "الألعاب النارية" خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، وناشدت قوات الأمن الجماهير عدم دخول زجاجات المياه والعصا العلم، إلى داخل المدرجات، تحسبا لأى أعمال شغب خلال المباراة.



كما ناشدت قوات الأمن الجماهير بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية، والدخول من الأبواب المحددة للجماهير، والخضوع للتفتيش بشكل طوعى شامل، وعدم حمل لافتات تسيء لأحد، وعدم حمل شماريخ أو ألعاب نارية، وعدم الاحتكاك بالفريق الضيف، والبعد عن الهتافات المسيئة، وعدم التجمهر أمام أبواب الاستاد قبل وبعد المباراة، وذلك خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.



تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، إلى ملعب برج العرب من أجل متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.



ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل انتزاع اللقب الأفريقى الكبير والذى يعد قبلة الحياة للفريق الأبيض من أجل العودة بقوة إلى التربع على عرش الكرة السمراء بعد غياب دام لـ 16 عاما.



وفتح ملعب برج العرب أبوابه أمام جماهير الزمالك فى الثالثة عصر اليوم وحدد مسئولو الأمن إغلاق بوابات الاستاد فى التاسعة مساءً قبل بدء اللقاء بساعة، حسب ما هو متفق عليه فى الترتيبات الأمنية الخاصة بالمباراة فى الاجتماع الأمنى والفنى.



وقرر مسئولو ملعب برج العرب دخول جماهير الزمالك من 9 بوابات لاستاد برج العرب تسهيلا على الجماهير.