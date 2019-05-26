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ديني

خالد الجندى يحذر من تخطي حدود الاحترام في التعامل مع الفقراء.. فيديو

الأحد 26/مايو/2019 - 07:33 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه على الإنسان ألا يتخطى حدود الاحترام في التعامل مع الفقراء، حتى لا تبطل صدقته.

وأوصى «الجندى»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم، الأحد، قائلًا: "اجعل الفقير سيدك وتاج رأسك، وراعي خمسة أمور عند إعطاء الفقير الصدقة، أولها إعطاء الصدقة باليد اليمنى، والذهاب إلى الفقير دون الانتظار منه أن يأتي، وجعل اليد أسفل أو تحت يده، ولا تنظر في وجه الفقير ولا تطلب الشكر من أحد، فالشكر نطلبه من الله عز وجل، هكذا علمنا آباؤنا".

وأكد أن تخطي حدود الاحترام في التعامل مع الفقراء يُبطل الصدقات، مستشهدًا بما قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » الآية 264 من سورة البقرة.

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