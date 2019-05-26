فاضل على الحلو دقة.. مشوار الزمالك ونهضة بركان قبل رفع كأس الكونفدرالية الأخيرة

بات نادي الزمالك على بعد خطوة من تحقيق حلم جماهيره، والظفر بالبطولة الأفريقية، وذلك خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى لقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويحاول عشاق الأبيض شحذ الهمم وتمنى الفوز، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" مشوار الشقيقين العربيين حتى الوصول للمحطة الأخيرة من البطولة الأفريقية، والتي كانت كالتالي:



* مشوار الزمالك

- القطن التشادي بدور الـ32

نجح الزمالك في إقصاء فريق القطن التشادي في لقاء دور الـ32 من البطولة بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بسباعية نظيفة، قبل أن يتلقى الهزيمة في لقاء الإياب بهدفين دون رد.



- اتحاد طنجة المغربي بدور الـ32 مكرر

واصل الفارس الأبيض مشواره في البطولة بنجاح، حيث تخطى عقبة اتحاد طنجة المغربي بدور الـ32 مكرر بعدما تعادل سلبيا في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب، قبل أن يحسم مباراة الإياب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.



- دور المجموعات

اعتلى الزمالك قمة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعدما حقق الأبيض الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وتلقى الهزيمة في لقاء، ليتفوق على جورماهيا الكيني صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.



- حسنية أغادير المغربي بالدور ربع النهائي

خرج الزمالك بتعادل سلبي مثير أمام حسنية أغادير المغربي في لقاء الذهاب، قبل أن يحسم مباراة الإياب بهدف إبراهيم حسن ليتأهل للمباراة نصف النهائية للبطولة.



- النجم الساحلي التونسي بالدور نصف النهائي

خطف الزمالك بطاقة الترشح للمباراة النهائية للكونفدرالية بعدما فاز على النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء برج العرب، قبل أن يتعادل سلبيا في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين على استاد سوسة.



- نهضة بركان بذهاب المباراة النهائية

في الوقت بدل الضائع، استطاع الفريق المغربي خطف فوز بهدف نظيف، ليقتنص فوزا قد يكون ذو أهمية كبرى اليوم.



* مشوار نهضة بركان المغربي

- الاتحاد الليبي بدور الـ32

فاز الفريق المغربي على الاتحاد الليبي بثلاثية دون رد في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين بالمغرب، فبل أن يحسم مباراة الإياب لصالح بهدف دون رد، ليتأهل برباعية نظيف.



- جراف دي داكار السنغالي بدور الـ32 مكرر

قلب نهضة البركان الطاولة على جراف دي داكار السنغالي بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب، بعد أن تلقى الهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ليتأهل لدور المجموعات بنيجة 5-3 بمجموع المباراتين.



- دور المجموعات

تصدر نهضة البركان جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة بعدما تجح في الفوز بثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في لقاء، لعبور للدور ربع النهائي برفقة حسنية أغادير صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.



- جورماهيا الكيني بالدور ربع النهائي

واصل نهضة البركان نتائجه الإيجابية في الكونفدرالية بعدما فاز في لقاء الذهاب بكينيا بهدفين دون رد، قبل أن يكرر فوزه بخماسية في لقاء الإياب.



- الصفاقسي التونسي بالدور نصف النهائي

فجر الفريق المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما فاز على الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيف في لقاء الإياب بالمغرب، بعد أن كان خاسرا في لقاء الذهاب بهدفين ليتأهل للنهائي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.



- نادي الزمالك بذهاب المباراة النهائية

في الوقت بدلا من الضائع، استطاع الفريق المغربي من خطف فوز بهدف نظيف، ليقتنص فوزا قد يكون ذا أهمية كبرى اليوم.

