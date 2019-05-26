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رياضة

نهائي الكونفيدرالية .. هاني العتال يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان ‎

الأحد 26/مايو/2019 - 08:22 م
هانى العتال
هانى العتال
محمد بدران
حرص هانى العتال نائب رئيس مجلس إدرة نادى الزمالك على دعم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.

ونشر العتال صور للجماهير عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلا:‏‏‏‏‎#الكونفدرالية_يا_زمالك".

وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على ملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.




نهائي الكونفيدرالية .. هاني العتال يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان ‎

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