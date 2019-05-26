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تعليم

السيستم نجح.. 97.98% من طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان إلكترونيا اليوم

الأحد 26/مايو/2019 - 08:43 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي أن إجمالي عدد طلاب أولى ثانوي الذين أدوا اليوم، الأحد، امتحان مادة الرياضيات على مستوى الجمهورية بلغ 432,062 طالب وطالبة، بنسبة 97.98% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيًا.

وقالت الغرفة في بيان رسمي لها: "لقد شهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أداء 387,085 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98.23%، من إجمالي مستهدف 394,054 طالب في 1779 مدرسة، فيما أدى 142,358 طالب الامتحان ورقيًا".

وأوضحت أنه في الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أدى 44,977 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96%، من إجمالي مستهدف 46,899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 11,560 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.

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