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ولي عهد أبو ظبي يؤكد دعم بلاده للسودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره

الأحد 26/مايو/2019 - 09:06 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
أ ش أ
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، دعم بلاده الكامل للسودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي يمر به ووقوفها إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق طموحات شعبها إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم /الأحد/ في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة، فمن خلال الحوار الذي يسعى إلى تحقيق الوفاق سينجح السودان ويحقق مراده ويعزز استقراره وبناءه ويبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل.

من جانبه، أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمواقف دولة الإمارات تجاه الشعب السوداني.. مثمنا الدعم الذي قدمته الإمارات إلى السودان بهدف تعزيز اقتصاده، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين.

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