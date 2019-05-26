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أخبار العالم

الملك سلمان يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي على الإفطار .. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 10:47 م
صدى البلد
حسام رضوان
استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل المغرب، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات والوفد المرافق له، كما استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقل حمدان بن محمد تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات ونائبه لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله الملك سلمان تحياته وتقديره لهما.

واستقبل الملك سلمان كذلك وزير الحج والعمرة محمد بن صالح، ووكلاء الوزارة، ومعهم عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعه أئمة ومؤذنو المسجد الحرام، حيث قدموا جميعا للسلام عليه.

وحضر اللقاء، أمير منطقة مكة، والأمراء مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز.


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