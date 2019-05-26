بالعبري.. قناة إسرائيلية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان بثا مباشرا

نقلت قناة 55 الإسرائيلية، بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي البطولة الكونفدرالية بلقاء الإياب المقام ا لآن باستاد برج العرب بالإسكندرية.





وسيطر التعادل السلبى على الشوط الأول لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى اللقاء المقام بينهما حاليًا باستاد برج العرب ضمن منافسات إياب الدور النهائي لكأس الاتحاد الإفريقى "الكونفدرالية".





وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة.





جاءت بداية المباراة سريعة وسط حماس كبير من لاعبى الزمالك فى ظل المساندة والدعم الجماهيرى الكبير الذى حضر الى ملعب برج الملعب.





وكاد فى الدقيقة الخامسة حمدى لعشير أن يتقدم لنهضة بركان من هجمة سريعة بدأت من الناحية اليمنى عن طريق لاباكودجو ولكنه سدد الكرة فوق العارضة لحة انفراده بالحارس جنش .. ورد الزمالك سريعة بتمريرة سحرية من حميد أحداد وضعت اوباما فى مواجهة الحارس ولكنه سدد الكرة عالية بغرابة شديدة .





بعد البداية القوية هدأ ايقاع اللعب فى وسط الملعب وسط محاولات وتركز اللعب فى دائرة المنتصف وسط كثافة عددية من الفريقين فى الوقت الذى اعتمد فيه الزمالك على الاحتفاظ بالكرة وعدم فقدانها بسهولة فى الوقت الذى لجأ فيه نهضة بركان الى التأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمة المرتدة .





بمرور الوقت يسيطر الزمالك على مجريات المباراة ويسدد ابراهيم حسن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل .. وبدأت تحركات لاعبى الزمالك بدون كرة من خلال محمد ابراهيم وكهربا خطورة على دفاعات نهضة بركان وتعرض حميد أحداد للخشونة داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم الاثيوبى طالب باستمرار اللاعب فى ظل مطالبة أحداد بالحصول على ضربة جزاء .





وشهدت الدقائق الاخيرة من عمر الشوط الاول حالة من التسرع من جانب لاعبى الزمالك فى محاولة لاحراز هدف التقدم .



