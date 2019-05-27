سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم

قالت دار الإفتاء ، إن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر وهو القرآن الكريم، على لسان ملك ذي قدر، على أمة لها قدر، ولعل الله تعالى إنما ذكر لفظة القدر في هذه السورة ثلاث مرات لهذا السبب، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 1 - 3].



ويرى العلماء أن سبب تسميتها بليلة القدر يعود لقدرها، ورفعتها، ومكانتها العظيمة بين الليالي، كما جعل الله يوم عرفة أعظم الأيام، ورمضان أعظم الشهور جعل لهذه الليلة شيئًا من ذلك ولهذا كله لربما كان سبب رفعتها نزول القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.



ونصحت الإفتاء بالإكثار من قول 8 كلمات هي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»،، مستشهدة بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟»، قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». أخرجه الترمذي (5/534، رقم 3513).



