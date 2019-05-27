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تعليم

السبت إجازة أسبوعية بجامعة الأزهر وفقا لقانون الخدمة المدنية الخميس المقبل

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:15 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تحديد أيام العمل الأسبوعية بإدارة الجامعة بمدينة نصر بخمسة أيام أسبوعيًا وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 30/5/2019، على أن يكون يوم السبت من كل أسبوع إجازة.

كما قرر المحرصاوي، تطبيق هذا على الأمانة العامة المساعدة بفرعي الجامعة بأسيوط والوجه البحري، على أن يكون الحضور يوميًا في تمام الساعة 8 صباحًا والانصراف الساعة 3 عصرًا.

ونص القرار على أن يترك تحديد أيام العمل لكل من المستشفيات الجامعية والمستشفى التخصصي بمدينة نصر والكليات والمراكز والبحثية وفقًا لطبيعة ومقتضيات العمل، على أن يحدد عدد أيام العمل فيها على مدار الأسبوع ما بين 5 – 6 أيام في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية، وفي حال العمل ستة أيام تكون مواعيد الحضور الساعة 8 صباحًا والانصراف 2 ظهرًا.

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