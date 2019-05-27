النجم الساحلي يكشف لـ صدى البلد حقيقة إيقاف كوليبالي بسبب الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي عن التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الصيف القادم.



وأكد حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للأهلي أن الإيفواري سليماني كوليبالي لن يستطيع المشاركة مع النجم الساحلي قبل دفع الغرامة المقررة عليه بسبب عدم سداد الغرامة التي تم توقيعها عليه إلى النادي الأهلي قبل ٢٤ يونيو المقبل.



وتواصل موقع "صدى البلد" مع قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي الذي كشف عن حقيقة إيقاف سليماني كوليبالي وعدم لعب اي مباراة مع النجم



وقال قيس في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد: "هذه مشكلة بين الأهلي واللاعب وليس لنا علاقة ولا طرف فيها، ونحن نحترم الأهلى وكيانه اشترينا اللاعب من أسكتلندا، و تعاقدنا مع اللاعب بعد التأكد من صحة مشاركة سليماني قانوينًا، وهو مهاجم كبير جدًا وهداف وحاولت إدارة الأهلى إرجاعه مرة أخرى بعد أن طلب فسخ عقده".



وقال عاشور عن مشاركة اللاعب مع الفريق التونسي: "اللاعب سيشارك بشكل طبيعي مع النجم، وكل ما ننتظره هو وصول بطاقة اللاعب الدولية من الفيفا، ولا أعتقد أننا سندفع ملايين في لاعب دون التأكد صحة القانونية، و نحن نملك خبراء قانونيين و نعلم جيدًا تلك الأمور".



وعن موقف كوليبالي مع الأهلى بهروبه قال: "لا أعتقد لأن اللاعب ملتزم بعقد وما حدث مع الأهلى هو مشاكل شخصية حيث هناك أقاويل أنه تعرض للعنصرية وطلب فسخ عقده، ولكن لسنا متخوفين من هذا الأمر".



يذكر أن النادي الأهلي قد اتخذ العديد من الإجراءات القانونية إثر هروب اللاعب سليماني كوليبالي؛ لحفظ حقوق النادي وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أحال الملف للجنة تسوية المنازعات بالفيفا، التي أصدرت حكمها يوم 19 أبريل 2018، بإلزام كوليبالي بسداد غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار للنادي الأهلي.



وهرب سليماني كوليبالي من النادي الأهلي في 2017 بعد 5 أشهر فقط من التعاقد معه، عقب ادعائه التعرض للاضطهاد من جانب المدير الفني آنذاك حسام البدري.









