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مرأة

أبرزها منتجات الألبان .. 5 أطعمة تزيد من أعراض الحساسية

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
بينما يجلب الربيع أيامًا دافئة وأزهارًا جميلة فإن مرضى الحساسية هم الأكثر تضررا صحيا بسبب ازدياد أعراض الحساسية فى تلك الوقت، كما أن الكثير من الأطعمة تزيد الأمر سوء وتسبب زيادة إنتاج المخاط يجب أن يبتعد عنها مرضى الحساسية وفقا لتقرير نشره موقع " powerofpositivity ".

1. الأطعمة الدهنية والدهون المهدرجة.. كلما زاد استهلاكك لهذه الأطعمة المقلية كلما زاد إنتاج المخاط، كما أن الدهون غير الصالحة للاستخدام الموجودة في هذه الأطعمة المقلية سوف تبطئ وظائف الكبد وتسرع عمليات إزالة السموم الخاصة بك.

2. القهوة.. فنجان القهوة اليومي يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض غير مريحة لمرضى الحساسية مثل الاحتقان كما أن القهوة تؤثر على أنظمة الجسم الهرمونية والأوعية الدموية كما تعمل القهوة على تحفيز الغدد الكظرية لدينا كما أن زيادة استهلاك القهوة يؤدي إلى زيادة احتقان الجيوب الأنفية.

3. الحليب ومنتجات الألبان الأخرى.. الألبان تؤثر على إنتاج المخاط، حتى الأشخاص الذين لا يعانون من عدم تحمل الألبان سيجدون أن استهلاك منتجات الألبان والحليب سيكون له تأثير سلبي فهو يؤدى إلى زيادة سماكة المخاط و مزيد من التهيج.

4. البيض .. من أكثر الأطعمة التي قد تؤدي للحساسية ولا يشترط تناول البيض بمفرده حتى يصاب الشخص بالحساسية ولكن يمكن أن يحدث بتناول أي أطعمة تحتوي على البيض في مكوناتها.

5. المأكولات البحرية .. تزداد فرص الإصابة بالحساسية عند تناول بعض الأسماك مثل أسماك السلمون والتونة.

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