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رياضة

تعرف على موعد السوبر الأفريقي بعد تتويج الزمالك بـ الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:30 ص
الزمالك
الزمالك
عمرو ابوبكر
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت الليلة على ملعب برج العرب.

الزمالك تغلب على نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية بعد تفوقه في المباراة بهدف دون رد وتعادل في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وأصبح الزمالك الطرف الأول في مباراة السوبر الإفريقي ليضرب موعدًا مع الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا من الوداد المغربي والترجي التونسي.

وحدد الاتحاد الإفريقي إقامة السوبر الإفريقي في أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم الجمعة المقبل لتحديد الفائز بلقب الأميرة السمراء، بعد انتهاء لقاء الإياب بالتعادل 1-1 بين الوداد والترجي.

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