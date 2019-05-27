أول زعيم أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان منذ توليه منصبه

أصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو أول زعيم أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان الجديد، ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل مايو الجاري بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.



وكان الإمبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم الإثنين.



يذكر أن ترامب وصل إلى اليابان برفقة زوجته وذلك للقاء إمبراطور اليابان الجديد، ورئيس الوزراء، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تطورات عدة وخاصة بمنطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران.