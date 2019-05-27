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رياضة

أول تعليق من طارق حامد عقب تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:17 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب طارق حامد نجم فريق الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وكتب حامد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لجمهور الزمالك العظيم".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لاشيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

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