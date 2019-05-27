ترامب : يوجد إمكانية لإجراء محادثات مع طهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأثنين، إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران خلال الفترة القادمة.



وقال ترامب قبيل لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، " أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار ، وإذا رغبوا في الحوار ، فنحن راغبون فيه أيضا".



وأضاف :" سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء آبي على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران"، وتابع:لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث وخاصة أنا".



وكانت مصادر إعلامية يابانية قد ذكرت أن رئيس الوزراء شينزو آبي يبحث زيارة إيران قريبا ربما في منتصف يونيو وذلك مع تنامي القلق الدولي من تزايد التوتر بين طهران وواشنطن.



ووصل الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأول (السبت) إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.