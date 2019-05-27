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فن

مسلسل شقة فيصل الحلقة 21.. كريم محمود عبد العزيز يعترف بحبه لـ آيتن عامر..فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:43 ص
مسلسل شقة فيصل
مسلسل شقة فيصل
سمر سعد
شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل شقة فيصل كثيرا من الاحداث حيث علم ميزو " محمود عبد العزيز " ان شقيقه زغللة " احمد فتحى " يعمل فى المخدرات ويحاول أن يبعده عنها.

كما شهدت الحلقة ايضا اعتراف ميزو لايتن عامر بحبه لها وجمع المشهد بين الرومانسية والكوميدية حيث قال لها انه كان يظنها فتاة غير مقبولة وصعبة الطباع لكنه وقع فى حبها كما قدم كريم خلال الحلقة اغنية على احدى المراكب النيلية.

جدير بالذكر، أن "شقة فيصل" من بطولة الراحل وائل نور في آخر أعماله الدرامية، وكريم محمد عبد العزيز وآيتن عامر وأحمد فتحى وإخراج شيرين عادل.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.


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