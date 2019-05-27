تعرف على أحداث الحلقة الـ 22 من الهيبة الحصاد قبل عرضها.. فيديو

نشرت قناة Mtv اللبنانية، عبر موقع يوتيوب ،برومو الحلقة الـ 22 من مسلسل الهيبة الحصاد للنجم السوري تيم حسن قبل عرضها مساء اليوم في تمام الساعة 7 ونصف بتوقيت القاهرة.



وتشهد الحلقة العديد من الأحداث أهمها زواج منى شيخ الجبل، التي تقوم بدورها روزينا لاذقاني، من ابن عمها شاهين "عبده شاهين" وخلافات بين جبل ونور "سيرين عبد النور".



ويعود مسلسل الهيبة في الجزء الثالث (الحصاد) ليكون مكملا للجزء الأول ويحمل هذا الجزء (الحصاد) في حلقاته المزيد من التشويق والإثارة والصراعات المدوية التي يدور بداخلها جبل.



المسلسل من بطولة تيم حسن وسيرين عبد النور، منى واصف وعبدو شاهين واويس مخللاتي ودانا حلبي، ومن تأليف باسم السلكا وإخراج سامر برقاوي.

