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رياضة

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تعرف على حكام مباريات الدورى الممتاز اليوم

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:24 م
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسري غازي- عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح أسماء حكام مباريات اليوم، الاثنين، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة للدورى الممتاز.

وجاءت حكام مباريات اليوم كالأتى:

مباراة الجونة والإسماعيلى: طاقم من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس ويعاونه إفرام فالنتين وتشيري الكسندرو، وفاشنيك هوراتسيو حكما رابعا.

النجوم و إنبى: أحمد جمال ويعاونه أحمد الشريف وإسلام مجدى، ومحمد علي كامل حكما رابعا، وكل من حسن السندبيسي وهشام توفيق حكما خامسا.

المقاصة وطلائع الجيش: محمود وفا ويعاونه سيد حسن ومحمد عطا، وسامح حسين حكما رابعا، وكل من صبري إبراهيم ومحمد القلاوي حكما خامسا.

الداخلية والمصرى: وائل فرحان ويعاونه محمد السيد ومصطفى عبد العظيم، وناصر عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من محمود دسوقى وأحمد عبد الله حكما خامسا.

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