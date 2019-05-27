تعرف على حكام مباريات الدورى الممتاز اليوم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح أسماء حكام مباريات اليوم، الاثنين، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة للدورى الممتاز.



وجاءت حكام مباريات اليوم كالأتى:



مباراة الجونة والإسماعيلى: طاقم من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس ويعاونه إفرام فالنتين وتشيري الكسندرو، وفاشنيك هوراتسيو حكما رابعا.



النجوم و إنبى: أحمد جمال ويعاونه أحمد الشريف وإسلام مجدى، ومحمد علي كامل حكما رابعا، وكل من حسن السندبيسي وهشام توفيق حكما خامسا.



المقاصة وطلائع الجيش: محمود وفا ويعاونه سيد حسن ومحمد عطا، وسامح حسين حكما رابعا، وكل من صبري إبراهيم ومحمد القلاوي حكما خامسا.



الداخلية والمصرى: وائل فرحان ويعاونه محمد السيد ومصطفى عبد العظيم، وناصر عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من محمود دسوقى وأحمد عبد الله حكما خامسا.

