تداول 469 شاحنة بضائع و 56 سيارة بموانئ البحر الأحمر



اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر عن أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (21) سفينة وتم تداول 82 ألف طن بضائع صب جاف و(414) شاحنة بضائع و(143) سيارة حيث شملت حركة الواردات 32 الف طن المومنيوم استرالى و(109) شاحنة و(140) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50 الف طن فوسفات والمونيت و(305) شاحنة بضائع و(3) سيارة.



حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية1 بينما تغادر اربع سفن وهى امانة،النوى اكسبريس،Magistic Noor،Reada فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين القاهرة،Arbellas وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة،الحرية1،الحرية2 .



كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج ومغادرت السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى ايلة،بريدج،سينا بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.



