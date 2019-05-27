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قبل العيد.. طريقة عمل بسكويت النشادر مع الشيف هالة فهمي

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:20 م
بسكويت النشادر
بسكويت النشادر
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، طريقة عمل بسكويت النشادر.

وتتضمن المقادير الآتي:

كيلو دقيق
2 كوب سكر بودر
كوب ونصف سمنة
ربع كوب لبن
4 بيضات
ملعقة كبيرة نشادر
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو:

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