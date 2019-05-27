قبل العيد.. طريقة عمل بسكويت النشادر مع الشيف هالة فهمي

قدمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، طريقة عمل بسكويت النشادر.
وتتضمن المقادير الآتي:
كيلو دقيق
2 كوب سكر بودر
كوب ونصف سمنة
ربع كوب لبن
4 بيضات
ملعقة كبيرة نشادر
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو:
وتتضمن المقادير الآتي:
كيلو دقيق
2 كوب سكر بودر
كوب ونصف سمنة
ربع كوب لبن
4 بيضات
ملعقة كبيرة نشادر
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو: