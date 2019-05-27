ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ننشر نتائج منافسات الدورة الرمضانية في كرة السلة والطائرة واليد لطلاب المدارس

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:35 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
اختتمت منافسات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية الجماعية لطلاب المرحلة الإعدادية تحت شعار "ممارسة من أجل الصحة"، مساء أول أمس، والتي ينظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الرياضية، والتى أقيمت بمركز الفتيات بالعجوزة في الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري.

وشارك في الدورة 16 فريقًا للمرحلة الإعدادية (بنين/ بنات) من 9 محافظات وهي: "القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، والسويس، والمنيا، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، ودمياط" فى ألعاب "كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة اليد".

وأسفرت نتائج الدورة بالنسبة (لكرة السلة بنات) بفوز محافظة الجيزة بالمركز الأول، ومحافظة السويس بالمركز الثانى، ومحافظة دمياط بالمركز الثالث، كما جاءت نتائج (كرة الطائرة بنات) بحصول محافظة دمياط على المركز الأول، ومحافظة الإسماعيلية بالمركز الثانى، ومحافظة الشرقية بالمركز الثالث.

وجاءت نتائج (كرة اليد البنين) بحصول محافظة الدقهلية على المركز الأول، ومحافظة القاهرة بالمركز الثاني، ومحافظة الجيزة بالمركز الثالث، كما جاءت نتائج (كرة القدم البنين) بحصول محافظة القاهرة على المركز الأول، ومحافظة القليوبية بالمركز الثاني، ومحافظة الجيزة بالمركز الثالث، وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز علي المتسابقين الفائزين.

ترشيحاتنا

أثناء العدوان الثلاثي على مصر.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية

توابع مباراة الوداد والترجي.. صحيفة مغربية: جهاد جريشة كحل لنا العيشة

ميدو يهاجم المنتخب بسبب عبد الله جمعة

الثلاثاء أم الأربعاء.. عيد الفطر يحير المصريين.. ما الحكاية

ننشر نص خطاب تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري

عمرو جمال ومارسيلو.. قنابل موقوتة في الأهلي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور