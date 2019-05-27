ننشر نتائج منافسات الدورة الرمضانية في كرة السلة والطائرة واليد لطلاب المدارس

اختتمت منافسات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية الجماعية لطلاب المرحلة الإعدادية تحت شعار "ممارسة من أجل الصحة"، مساء أول أمس، والتي ينظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الرياضية، والتى أقيمت بمركز الفتيات بالعجوزة في الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري.



وشارك في الدورة 16 فريقًا للمرحلة الإعدادية (بنين/ بنات) من 9 محافظات وهي: "القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، والسويس، والمنيا، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، ودمياط" فى ألعاب "كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة اليد".



وأسفرت نتائج الدورة بالنسبة (لكرة السلة بنات) بفوز محافظة الجيزة بالمركز الأول، ومحافظة السويس بالمركز الثانى، ومحافظة دمياط بالمركز الثالث، كما جاءت نتائج (كرة الطائرة بنات) بحصول محافظة دمياط على المركز الأول، ومحافظة الإسماعيلية بالمركز الثانى، ومحافظة الشرقية بالمركز الثالث.



وجاءت نتائج (كرة اليد البنين) بحصول محافظة الدقهلية على المركز الأول، ومحافظة القاهرة بالمركز الثاني، ومحافظة الجيزة بالمركز الثالث، كما جاءت نتائج (كرة القدم البنين) بحصول محافظة القاهرة على المركز الأول، ومحافظة القليوبية بالمركز الثاني، ومحافظة الجيزة بالمركز الثالث، وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز علي المتسابقين الفائزين.