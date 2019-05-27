بدعم من المصرية للاتصالات وهواوى..مشاريع طلعت مصطفى العقارية تتحول لمدن ذكية

تعتبر مجموعة طلعت مصطفى العقارية من أوائل المطورين العقاريين الذين اهتموا بدمج قطاع العقارات وقطاع التكنولوجيا معا باعتبار أن كليهما وجهان لعملة واحدة فى ظل مقتضيات العصر وفى ظل انتشار مفهوم المدن الذكية.





وتضع المجموعة نصب اعينها استخدام كافة أساليب التكنولوجيا الحديثة فى كل تفاصيل مشروعاتها بما يوفر حياة أكثر أمنا ورفاهية وسهولة.





صدى البلد ترصد تجربة مجموعة طلعت مصطفى فى هذا الصدد حيث يوجد تعاقد هام بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة والشركة ( المصرية للاتصالات ) التابعة لوزارة الاتصالات المصرية لتفعيل تطبيقات المدن الذكية والمجتمعات الرقمية، ويستهدف العقد الذى يتم تنفيذ بنوده على قدم وساق حاليا تمكين مشروعات المجموعة وتأهيلها لتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإنترنت مع أحدث التقنيات الحالية والمستقبلية للمدن الذكية.





وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطة المصرية للاتصالات الإستراتيجية للتحول الرقمى وإنشاء مركز مصر الإقليمى للبيانات ومنصات إنترنت الأشياء والحلول الذكية وهو ما اكده المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات مشيرا الى ان مدينتى تعتبر من اهم النماذج الناجحة فى تطبيقات المدن الذكية .





يذكر ان هناك اتفاق تكميلى لاتفاق المصرية للاتصالات مع شركة هواوي لتحويل مشروعات مجموعة طلعت مصطفى وعلى رأسها مدينتي نحو تطبيقات المدن الذكية بحيث ان المصرية للاتصالات تنفذ وتوفر البنية التحتية المتقدمة للاستخدامات الحديثة الذكية فى حين توفر هواوى السوفت وير واجهزة التحول الرقمى .









من جانبه أكد هشام طلعت مصطفى أن تفعيل هذا العقد مهد الطريق لتحالف استراتيجي مع عملاق الاتصالات "الشركة المصرية للاتصالات" وهو ما يتفق تماما مع فلسفة المجموعة وتوجهاتها لتطوير مشروعاتها ذات الخدمات المتكاملة وفق ارقى المواصفات العالمية ويعكس مدى ما وصل إليه الفكر الاستراتيجي للمجموعة في تقديم منتج عقاري يضاهي أو يفوق أفضل المشروعات العالمية. وأعرب هشام طلعت عن سعادته بهذه الشراكة مع "المصرية للاتصالات" والتي وصفها بأنها ستكون بمثابة إضافة حقيقية للاقتصاد القومي وستسهم بفاعلية في الإرتقاء بحياة الأفراد في مجتمعاتٍ حديثة تواكب معطيات العصر.









يذكر ان المدن الذكية تعتبر من الملفات الهامة التى تلقى بظلاها على المجتمع المصرى مؤخرا وتحظى باهتمام الدولة والقطاع الخاص والمطورين العقاريين باعتبار ان هذا الملف يرتبط بتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة للمواطنين ولا سيما في استخدام أحدث ما توصل اليه العلم الحديث من تطوير فى البنية التحتية للمدن واستخدام تكنولوجيات متطورة لتأمين المواطنين.









وتهتم الدولة المصرية بأن تكون المدن الجديدة التي يتم إقامتها حاليا وفي المستقبل "مدن ذكية" تحقق المجال التكنولوجي للمواطنين والحكومة.





ومدينة ذكية هو اصطلاح شامل لوسائل تطوير بغرض دعم مدينة وإدارتها بطريقة حسنة بتقنية جديدة بحيث تتحسن ظروفها الاجتماعية في ظل حماية البيئة و يقترن هذا الاصطلاح أيضا في بناء المدن الجديدة وإدارة خدماتها من كهرباء وإضاءة ومياه وتدفئة ومواصلات واتصالات ، كما يمكن استخدام تلك التقنية الجديدة الشمولية لإدارة مؤسسة كبيرة بتطبيق طرق التحكم الآلي بواسطة وسائل ذكية ، مثل كاميرات، وشبكات اتصال، وتجميع معلوماتها وإدارة تلك المعلومات من مركز يجمع المعلومات ، ويتصرف فيها بحسب الأوضاع الآنية والاحتياجات.



