جورجي جيسوس يعلن تشكيل النصر أمام الحزم في الجولة السادسة من دوري روشن

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن التشكيلة الرسمية التي يخوض بها فريقه مواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر أمام الحزم

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، أيمن يحيى

خط الوسط: جواو فيليكس، أنجيلو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان

ويدخل النصر اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز السادس على التوالي في المسابقة، للحفاظ على القمة التي يحتلها برصيد 15 نقطة من خمس مباريات حقق فيها العلامة الكاملة، معتمدًا على ترسانة هجومية بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني، إلى جانب الوافد الفرنسي كينجسلي كومان الذي أضاف تنوعًا هجوميًا للفريق هذا الموسم.

في المقابل، يخوض فريق الحزم المواجهة مدفوعًا بعاملي الأرض والجمهور، ساعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الدوري، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين.

ويأمل الحزم في إيقاف سلسلة انتصارات النصر وتحقيق ما يمكن وصفه بالمفاجأة في الجولة السادسة من دوري روشن.