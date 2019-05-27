ياسمين عبد العزيز والعوضى يستكملان تصوير لـ آخر نفس.. اليوم

تستكمل الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى، اليوم الاثنين، تصوير مسلسل "لآخر نفس" في إحدى الفلل المطلة على نهر النيل بشارع البحر الأعظم.



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة "سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة "حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.



مسلسل "لآخر نفس" من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش.