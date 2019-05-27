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طريقة تحضير سموثي بطيخ

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:15 م
سموزي البطيخ
سموزي البطيخ
رشا عوني
تعتبر المشروبات والعصائر الطبيعية أهم ما يوضع على سفرتك في رمضان سواء على الإفطار، أو بعده وحتى السحور، فاعتدنا على تناول المشروبات لتعويض الجسم عما فقده خلال فترة ساعات الصيام، ويمكنك تقديم عصير سموثي البطيخ لأسرتك بدلًا من التمر والسوبيا والعصائر التقليدية، فهو مناسب للصيف باعتباره يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف.

مدة التحضير : 5 دقائق
العدد : يكفي لـ 3 أفراد ( ويمكنك زيادة الكمية على حسب العدد)

مكونات سموثي البطيخ : 
طبق من شرائح البطيخ بدون بذر
110 مكعبات ثلج 
ملعقتين سكر

طريقة تحضير سموثي البطيخ
ضيفي شرائح البطيخ المقطعة مكعبات إلى الخلاط بعد التخلص من البذر، ثم ضيفي مكعبات الثلج وربع كوب ماء والسكر، واخلطيهم معا في الخلاط وقدميها طازجة قبل الإفطار بدقائق.

طريقة تحضير عصير البطيخ بالحليب : 
المكونات : 
طبق بطيخ خالي من البذر
10 مكعبات ثلج
كيس فانيليا
نصف كوب من الحليب 
طريقة تحضير عصير البطيخ بالحليب : 
ضعي المكونات معًا في الخلاط واخلطيها لمدة دقيقتين حتى تمتزج معًا، ويمكنك تزيين الكوب بقطع البطيخ الطازجة.

فوائد البطيخ : 

- يحتوي على نسبة عالية من الماء
- يحتوي على فيتامينات A،C،E،D، النياسين، الثيامين، B6، B12، حامض البانتو ثنيك
- يحتوي على مجموعة من المعادن مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز، البوتاسيوم، الفسفور، الزنك، الفلورايد، السلينيوم. وهو خالى من الصوديوم
- يحتوي على مضادات الأكسدة، وخاصةً الليكوبين، وحمض الأسكوربيك، و السيترولين 
- يخفض نسبة البولينا في الدم بسبب احتوائه على البوتاسيوم
طريقة تحضير سموثي بطيخ
طريقة تحضير سموثي بطيخ

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